Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

04.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:53

Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AEF 068 plakalı kamyonetin motor kısmı, Yalıkavak Değirmenler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü ve araçtakiler, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ekipler gelene kadar söndürüldü.

Yangının hasara yol açtığı kamyonette itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Seyir halindeki kamyonette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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