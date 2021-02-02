Seyir halindeki kamyonetin açılan kapısının çarpması sonucu yaralandı
02.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kapısı çarpan kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kapısı çarpan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuridoğrul Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Cengiz Ö'ye, Deniz D. idaresindeki kamyonetin seyir halindeyken açılan kapısı çarptı.
Yere düşerek yaralanan Cengiz Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek