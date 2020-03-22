Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı
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Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa

Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin sürücüsü, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak hem trafiği hem de yoldan geçen çocukları tehlikeye attı.

22.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:41
Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetin sürücüsü, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak hem trafiği hem de yoldan geçen çocukları tehlikeye attı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda işi yapan R.K., seyir halindeki aracın üzerine çıktı. Direksiyonu boş bırakan şahıs, aracın üstüne çıkarak kendisinin ve çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Sağa sola giden araç trafiği tehlikeye sokarken, çevreden geçen çocuklara da korku dolu anlar yaşattı.

Durumu gören bir vatandaş dehşet dolu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülendiğini fark eden sürücünün, aracını bu şekilde kullanmaya devam ettiği görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düşerken, polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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