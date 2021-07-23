Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu araçta bulunan 6 yaşındaki Cesur Tayyar hayatını kaybetti.

Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu araçta bulunan 6 yaşındaki Cesur Tayyar hayatını kaybetti. Yangında 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam saat 21.30 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. Kamyonet sürücüsü yangını fark etmesi üzerine kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında kamyonetin kasasında bulunduğu öğrenilen 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın hayatını kaybettiğİ, 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken Cesur Tayyar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi