Seyir halindeki kamyonet yandı
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Seyir halindeki kamyonet yandı

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

03.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:12
Seyir halindeki kamyonet yandı

'un ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyü yakınlarında D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Kastamonu'ya seyir halinde bulunan S.P. yönetimindeki 60 TF 701 plakalı kamyonet Beygircioğlu mevkiine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Olayın verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyonet tamamen söndürülürken jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet tamamen kullanılmaz hale geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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