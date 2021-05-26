Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-Batman karayolunda seyir halindeki kamyonet, yolda ilerleyen koyun sürüsüne daldı. Kazada onlarca koyun telef olurken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede çalışma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı