Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu

Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin koyun sürüsüne dalması sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Midyat-Batman karayolunda seyir halindeki kamyonet, yolda ilerleyen koyun sürüsüne daldı. Kazada onlarca koyun telef olurken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede çalışma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir halindeki kamyonet koyun sürüsüne daldı, onlarca koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 20:35:47. #1.15#

title