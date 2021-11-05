Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halinde olan, içinde nalburiye malzemesi bulunan kamyonet alev alev yandı.

Olay, Osmaneli - Bilecik karayolu üzerinde bulunan Fabrikalar mevkiinde meydana geldi. Kasasında nalburiye malzemesi bulunan kamyonet seyir halinde iken bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın 15 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK