Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Van-Erciş karayolunda seyir halinde olan boya yüklü kamyonet alev alev yandı.

VAN (İHA) - Van-Erciş karayolunda seyir halinde olan boya yüklü kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesi civarında meydana geldi. Kasasında boya kutularının olduğu kamyonet seyir halinde iken bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

(İHA)

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı; D-100 kapandı-1

Maltepe'de İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı; D-100 kapandı-1

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Hamit Altıntop Cristiano Ali Palabıyık Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:07:32. #1.17#