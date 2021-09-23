Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

VAN (İHA) - Van-Erciş karayolunda seyir halinde olan boya yüklü kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesi civarında meydana geldi. Kasasında boya kutularının olduğu kamyonet seyir halinde iken bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

(İHA)

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