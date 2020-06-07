Seyir halindeki kamyon yandı
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Seyir halindeki kamyon yandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan çöp kamyonu kullanılamaz hale geldi.

07.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:28

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan çöp kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Davut Güney idaresindeki 34 DB 1710 plakalı çöp kamyonunun motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Güney'in yol kenarına park ettiği kamyonu, kısa sürede alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kamyonda maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki kamyon yandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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