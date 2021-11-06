Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasındaki süngerler alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde seraya muz yüklemeye giden kamyon, Türkler Mahallesi'nde hareket halindeyken bir anda kasasındaki süngerler alev aldı. Kamyonda bulunanlar aracı terk ederek uzaklaşırken, yoldan geçen vatandaşlar, alevlere teslim olan kamyona yaklaşamadı. İtfaiye yangına müdahale etmesine rağmen araç tamamen yandı. Sürücünün Konaklı Mahallesi'nde sanayi sitesinde tentesine kaynak yaptırdığı, muz sarmak için kasada bulunan süngerlerin sıçrayan kaynak sonucu alev aldığı öne sürüldü. Öte yandan yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANTALYA