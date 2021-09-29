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Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.

Olay, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motor kısmı seyir halindeyken alev alan kamyon, sürücüsünün durumu fark etmesi ile yol kenarına çekildi. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

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