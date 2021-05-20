Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan talaş yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan talaş yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya'dan Kastamonu istikametine ilerleyen talaş yüklü kamyonun motor kısmı aniden alev aldı. Adı henüz bilinmeyen sürücü ise kamyonu durdurup, hemen araçtan indi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu talaşlara sıçramadan kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri ise yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan olmazken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ünsal