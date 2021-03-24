Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı
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Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı

24.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:59
Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev alınca karayolunda büyük panik yaşandı.

Bilecik'te seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev alınca karayolunda büyük panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay maddi hasar ile atlatıldı.

Olay, İstasyon mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon mahallesinden yeni otogar istikametine seyir halinde olan Ekrem Ş., yönetimindeki 11 DL 561 plakalı iş makinesinin arka lastiklerinden bir anda alevler dumanlar başladı. Alevler lastiği sararken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten verilirken, iş makinesinin olay yerinden kaldırılması sonucu trafik normale döndü. - BİLECİK

Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı
Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı
Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı
Seyir halindeki iş makinesinin lastikleri alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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