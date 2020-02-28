Seyir halindeki iş makinesi yandı
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Seyir halindeki iş makinesi yandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde seyir halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

28.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:55
Seyir halindeki iş makinesi yandı

'ın ilçesinde seyir halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa 'in operatörlüğünü yaptığı iş makinesi, ilçe girişinde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Operatör Laçin, yanmaya başlayan iş makinesini durdurarak, itfaiyeye durumu bildirdi. Trafiğe kapanan yolda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

İş makinesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Seyir halindeki iş makinesi yandı
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