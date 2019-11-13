Seyir halindeki iş makinesi alev aldı
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Seyir halindeki iş makinesi alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki iş makinesinin (kepçe) henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

13.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:36
Seyir halindeki iş makinesi alev aldı

'te seyir halindeki iş makinesinin (kepçe) henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden 'nın ilçesi istikametine seyir halindeki İsa Kartal yönetimindeki iş makinesi Bilecik Yeni Devlet Hastanesi inşaatı geçince henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederken, durumu hemen itfaiye verdi. Olaya yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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