ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
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ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, seyir halinde motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, seyir halinde motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, küle döndü. Sürücü yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Cehennem deresi Yenice mevkiinde rampa aşağı seyir halinde olan 34 LE 0643 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı. Adı henüz bilinmeyen sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Korkuteli- Antalya karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı.

ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI
ANTALYA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:13:43. #1.16#
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