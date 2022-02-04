SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Haberler
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SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'da seyir halinde olan hafif ticari araç alev alarak yandı.

TEKİRDAĞ'da seyir halinde olan hafif ticari araç alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde meydana geldi. H.Ö.'nün kullandığı 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracın bir anda yanmaya başladığını fark eden sürücüsü H.Ö., yanındaki bir kişi araçtan inip, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangının söndürülmesinin ardından araç kullanılamaz, hale geldi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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