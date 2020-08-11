Seyir halindeki feribottan böyle atladı
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Seyir halindeki feribottan böyle atladı

Seyir halindeki feribottan böyle atladı Mehmetçik'in denize atlayıp kurtardığı adamın feribottan atladığı görüntülere İHA ulaştı Sahil güvenlik ekiplerinin denizden sağ kurtardığı yaşlı adamın feribottan atladığı anlar kameraya yansıdı Eskihisar-Topçular seferini yapan seyir halindeki...

Seyir halindeki feribottan böyle atladı
11.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:23

Seyir halindeki feribottan böyle atladı

Mehmetçik'in denize atlayıp kurtardığı adamın feribottan atladığı görüntülere İHA ulaştı

Sahil güvenlik ekiplerinin denizden sağ kurtardığı yaşlı adamın feribottan atladığı anlar kameraya yansıdı

YALOVA - Eskihisar-Topçular seferini yapan seyir halindeki feribottan atlayan 55 yaşındaki Vehbi Üstüner'in o anları saniye saniye kameraya yansıdı. İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde önce feribotun demir korkuluğu üzerine çıkan Üstüner, gecenin karanlığında kendini Marmara'nın sularına bıraktı. 2 saat suda kalan baygın haldeki adamı gecenin karanlığında fark eden Mehmetçik hiç düşünmeden suya atlayıp kurtardı. Boğulmak üzere olan adamı nefes kesen kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Yalova'nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesinden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı. Topçular 1 isimli feribottaki yolculardan birkaçı feribotun kaptanına durumu bildirdi. Bunun üzerine kaptan sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında saat 02.10'da trafik hattının güneyinde Üstüner'i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu. Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner'e can simidi attı. Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı. Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Yalova Topçular iskelesine intikal ettirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeki feribottan atlama anı görüntülendi

Yalova'da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı ve bir süredir psikolojik destek gördüğü öğrenilen Vehbi Üstüner'in gecenin karanlığından seyir halindeki feribottan kendisini Marmara'nın sularına bıraktığı anın görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı. Önce feribotun demir korkuluğu üzerine çıkan Üstüner,in gecenin karanlığında kendini Marmara'nın sularına bıraktığı görüldü. Vehbi Üstüner'in Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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