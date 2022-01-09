Seyir halindeki cip alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki cip alev alev yandı

Seyir halindeki cip alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 16 BYB 16 plakalı cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu A.H., dumanlar çıktığını fark edince aracını yol kenarına park etti. Daha sonra ise araç bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının cipin motor hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, cip kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Seyir halindeki cip alev alev yandı

Seyir halindeki cip alev alev yandı

Seyir halindeki cip alev alev yandı

Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

Tavukların bahçeye girmesi komşuları birbirine düşürdü, 25 yaşındaki genç canından oldu

 Bariyere çarpan lüks cip alev aldı, içindekiler yara almadan kurtuldu

Bariyere çarpan lüks cip alev aldı, içindekiler yara almadan kurtuldu

 Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title