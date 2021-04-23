Seyir halindeki çekici alev alev yandı
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Seyir halindeki çekici alev alev yandı

Seyir halindeki çekici alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da üzerinde traktör bulunan çekici seyir halindeyken alev alev yandı.

Antalya'da üzerinde traktör bulunan çekici seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çekicinin ön kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Toptancı Hali yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde traktör bulunan çekici seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle ön tarafından bir anda alev aldı. Çekicinin sürücüsü ve çevredekiler yangına müdahale etmek istese de alevler bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında traktör zarar görmezken, çekicinin ön kısmı küle döndü. - ANTALYA

Seyir halindeki çekici alev alev yandı
Seyir halindeki çekici alev alev yandı
Seyir halindeki çekici alev alev yandı
Seyir halindeki çekici alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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