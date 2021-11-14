Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 41 BR 378 şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören yolcular panik olurken, otobüs şoförü ise aracı sağa çekerek yolcuları tahliye etti. Arkasından gelen bir başka yolcu otobüsünden yangın söndürme tüpü alan F.Ş., yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından da otobüste soğutma çalışmaları yapıldı, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

 Bağcılar'da üç katlı binada patlama! Yangında mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

Bağcılar'da üç katlı binada patlama! Yangında mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

 Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title