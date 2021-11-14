Seyir halindeki yolcu otobüsünde korkutan yangın

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 41 BR 378 şehir içi yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören yolcular panik olurken, otobüs şoförü ise aracı sağa çekerek yolcuları tahliye etti. Arkasından gelen bir başka yolcu otobüsünden yangın söndürme tüpü alan F.Ş., yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından da otobüste soğutma çalışmaları yapıldı, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ