Seyir halindeki araçta silahla kazara kendini vurdu
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Seyir halindeki araçta silahla kazara kendini vurdu

Malatya'da seyir halindeki aracında kazara silahla kendini vuran sürücü yaralandı.

09.01.2020 03:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 03:15
Seyir halindeki araçta silahla kazara kendini vurdu

'da seyir halindeki aracında kazara silahla kendini vuran sürücü yaralandı.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre; Rabia Parkı mevkiinde içerisinde 3 arkadaşının bulunduğu 44 AAK 767 plakalı aracı ile seyir halinde olan Y.K. belindeki takılı olan silahını çıkarmaya çalışırken silahın birden ateş alması sonucunda karın boşluğunda yaralandı.


Arkadaşların yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. burada tedavi altına alındı. ekipleri olayın gerçekleştiği araçta detaylı inceleme yaparken,Y.K.'nın aracında bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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