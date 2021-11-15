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Seyir halindeki araçta saç tıraşı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki araçta saç tıraşı kameraya yansıdı

Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti.

ANKARA (İHA) - Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti.

Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti. Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi. Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı. - ANKARA

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