Seyir Halindeki Araçta Dans Eden Sürücü Serbest

İzmir'de, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken ayağa kalkıp müzik eşliğinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücü Batuhan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı.

Batuhan Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Video paylaşım sitesinde Konak Tüneli'nde seyreden üstü açık otomobildeki sürücü ile yanındaki kişinin ayağa kalkıp oyun havaları eşliğinde dans ettiği görüntülerin paylaşılması sonrası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

Polis, görüntülerden tespit ettiği 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y'yi gözaltına almıştı.