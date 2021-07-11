Seyir halindeki araçlardan dışarı çıkan magandalar kamerada

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda, yan yana seyir halindeki iki araçtan dışarı çıkarak canlarını hiçe sayan ve trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının sorumsuz anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda, yan yana seyir halindeki iki araçtan dışarı çıkarak canlarını hiçe sayan ve trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının sorumsuz anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece'de meydana geldi. E-5 karayolunda seyir halinde olan iki araç, yan yana gelerek düşük hızda hareket etmeye başladı. Seyir halindeki araçların camlarından canlarını umursamadan dışarı çıkan iki şehir magandası ise görenlere korku dolu anlar yaşattı. Trafik olumsuz yönde etkileyen magandalar bir süre sonra gözden kayboldu. Şehir magandalarının o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı