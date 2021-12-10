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Seyir halindeki aracın üzerine direk devrildi

Seyir halindeki aracın üzerine direk devrildi
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

100 kara yolunda seyir halindeki aracın üzerine aydınlatma direği devrildi.

D-100 kara yolunda seyir halindeki aracın üzerine aydınlatma direği devrildi.

Y.Y. idaresindeki 34 SM 2921 plakalı hafif ticari araçta, Küçükyalı mevkisinde üzerine aydınlatma direği devrilmesi nedeniyle hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri direği kaldırırken, sürücü ve araçtaki yolcu olayda yara almadı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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