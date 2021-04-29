Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
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Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı

Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı elektrik arızası nedeniyle yandı.

Aksaray'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı elektrik arızası nedeniyle yandı.

Olay, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden yabancı uyruklu İbadullah C. (30) idaresindeki 68 MA 0700 plakalı Opel marka otomobil, motor kısmında çıkan elektrik arızası nedeniyle ön kaputundan alev aldı. Motor kısmından alev ve dumanların yükseldiğini fark eden sürücü araçtan inerek uzaklaşırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar araç ve iş yerlerinde bulunan yangın tüpleri ile araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından müdahale edilen aracı kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. - AKSARAY

Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı
Seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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