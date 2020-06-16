Seyir halindeki araca yıldırım düştü, 3 kişi ölümden döndü...O anlar kamerada
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Seyir halindeki araca yıldırım düştü, 3 kişi ölümden döndü...O anlar kamerada

Seyir halindeki araca yıldırım düştü, 3 kişi ölümden döndü.

16.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:15

Seyir halindeki araca yıldırım düştü, 3 kişi ölümden döndü...O anlar kamerada

Araca isabet eden yıldırım düşme anı saniye saniye görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - İstanbul'dan Afyonkarahisar'a seyir halinde bulunan bir araca yıldırım düştü. Araçta bulunan 3 kişinin ölümden döndüğü yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Milyonda bir yaşanan olay Afyonkarahisarlı bir ailenin başına geldi. İstanbul'dan memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelmek üzere eşi ve kızı ile birlikte yola çıkan Ahmet Dere'nin aracına Eskişehir yakınlarında yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü sırada ise cep telefonu kamerası kayıttaydı. Yıldırım düşme anının saniye saniye görüntülendiği anlarda ise 3 kişi ölümden döndü. Aracın antenine isabet eden yıldırım düşmesi sonrası araç çalışmadı. Daha sonra çekici yardımı ile Afyonkarahisar'a getirilen araç serviste bakım ve onarıma alındı.

Ailesi ile birlikte ölümden dönen Ahmet Dere, olay anını anlattı. Dere, "İstanbul'dan çıktım memleketime gelmek üzere. Eskişehir sınırını geçtikten sonra aşırı şekilde yağmur vardı. Şimşekler atıyordu ve o arada arabamızın şimşek aldığını far ettik. Bir patlama geldi. Ondan sonra stop ettik. Arabada eşim vardı, kızım vardı ve ben vardım. O sırada tesadüfen kızım telefonla sağı solu çekiyormuş isabet olmuş. Yıldırım anten kablosunun olduğu yere düştü. Daha önce böyle değildi, anteni falan vardı, onlar düşmüş bunlarda yanmış bir şekilde başımıza geldi. Daha sonra aracımız çalışmadı. Çekici yardımıyla Bolvadin'e geldik. Daha sonra servise getirdik arabamızı yaptırmaya. Beyinde bir sıkıntı olduğunu duyduk. Yıldırım attığı sırada arabanın içerisindeydik ve o anı yaşadık. Allah korudu kesinlikle ölümden döndük. Allah muhafaza kurtulma şansımız yoktu, şimdi ufak bir sıkıntısı oldu" diye konuştu.

Seyir halindeki araca yıldırım düştü, 3 kişi ölümden döndü...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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