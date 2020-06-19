Seyir halindeki araç yandı - HATAY
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Seyir halindeki araç yandı - HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

19.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:12

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Gökhan Fidan yönetimindeki 31 GZ 980 plakalı otomobil, Köprübaşı mevkisinde aracın motor kısmındaki elektrik kablolarının şase yaparak tutuşması sonucu alev aldı.

Alevler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç yandı - HATAY

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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