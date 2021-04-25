Seyir halindeki araç yandı
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Seyir halindeki araç yandı

Seyir halindeki araç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan araç alevler içerisinde kaldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan araç alevler içerisinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Naim Güler yönetimindeki 52 EU 464 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği sırada alev aldı. Araç sürücüsü durumu fark etmesi üzerine otomobilden inerken, alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yanan araç kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası ise araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı
Seyir halindeki araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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