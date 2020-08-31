Seyir halindeki araç yandı
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Seyir halindeki araç yandı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

31.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:14

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde S.D iradesindeki 23 AD 101 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekti. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç yandı

Kaynak: AA

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