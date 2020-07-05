Seyir halindeki araç yanarak küle döndü Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yanarak küle döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ayhan Koçer idaresindeki 27 HF 805 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Aracı durduran sürücü Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken araç kullanılamaz hale döndü. Meydana gelen yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA