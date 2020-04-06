Seyir halindeki araç cayır cayır yandı Seyir halindeki araç cayır cayır yandı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halinde olan bir araç henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı.

Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halinde olan bir araç henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aramayı tamamen kullanılamaz hale getirirken, o anlar olay yerinde olan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay bugün 22.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Lapseki Köprüsünde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sarmaya başladı. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş, cayır cayır yanan arabayı saniye saniye kaydetti. Kısa sürede Lapseki Köprüsü'ne gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürmek işlemini gerçekleştirdi.

Öte yandan, cep telefonuyla yanan aracı çeken vatandaşın arabanın LPG'li olduğunu belirtmesi ve çevredekileri uyararak uzaklaştırması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA