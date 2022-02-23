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Seyir halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bahçelievler'de seyir halinde olan araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de seyir halinde olan araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil alev alev yanarken içinde bulunan iki kadın bir çocuk son anda kurtuldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi, Alptekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, içinde bulunan iki kadın ve bir çocuk kendilerini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bahçelievler, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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