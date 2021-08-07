Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Valiliği yakınlarında seyir halinde olan 02 HT 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç alev alarak yandı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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