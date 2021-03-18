Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

18.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:26

Seyir halindeki araç alev alev yandı Uşak'ta bir otomobil, seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

UŞAK - Uşak'ta bir otomobil, seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Atatürk Meydanı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Turgut (31), 64 KA 714 plakalı otomobiliyle Ata Park Meydanı etrafında seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebepten aracın motor kısmında dumanlar çıktı. Henüz dumanların neyden kaynaklı çıktığını anlayamayan Turgut, aracın yandığını fark etti ve kendisini araçtan attı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, trafik polisi ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapanırken itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalıştı. Ekipler, yangını söndürürken araç ise kullanılmaz hale geldi. Yanan araç söndürüldükten sonra yol kenarına çekilirken trafik ekipleri de yolu trafiğe tekrara açtı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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