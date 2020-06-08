Seyir halindeki araç alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
08.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:11

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan-Ahlat kara yolunun Sorgun Kışlası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AY 201 plakalı araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmasının ardından Tatvan-Ahlat kara yolu da yeniden trafiğe açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti'deki görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti'deki görevinden ayrıldı
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Zülfü Demirbağ Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Simge Sağın Mariah Carey Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran İngiltere Türk Lirası
Şu an buradasınız: Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 19:20:50. #1.15#
title