Seyir halindeki araç alev alev yandı
Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
04.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:36
Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, Muradiye ilçesinin Adaklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sevdin Hasar yönetimindeki 08 AU 492 plakalı araç seyir halindeyken elektrik kontağından dolayı alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - VAN
Kaynak: İHA