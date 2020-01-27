Seyir halindeki araç alev alev yandı
Haberler » 3. Sayfa » Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kayseri'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

27.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:15
Seyir halindeki araç alev alev yandı

'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erciyes Kayak Merkezi'ne giden bir vatandaşın aracının motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.


Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler