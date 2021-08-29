Seyir halindeki araç alev aldı
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Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı.

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan 06 plakalı otomobil Köprübaşı mevkiinde bir anda alev aldı. O sırada aracıyla geçmekte olan Hikmet Onur Genç isimli otomobil sürücüsü, aracındaki yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaparak yangının tüm aracı sarmasını önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. - SİNOP

Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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