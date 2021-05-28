Seyir halindeki araç alev aldı
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Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da seyir halindeki otomobil alev aldı.

Bartın'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bartın-Zonguldak karayolunun Kumcular mevkiinde meydana geldi. Kullandığı 34 VP 8789 plakalı otomobille Zonguldak'tan Bartın'a seyir halinde olan Dursun A. otomobilin motor kaputundan dumanlar yükseldiğini fark edince yol kenarındaki cebe yanaştı. Bu sırada otomobilin motor kaputundan alevler yükselmeye başladı. Dursun A. ve araç içinde yolcu olarak bulunan şahıslar otomobilden uzaklaşarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevler içinde kaldığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Motor kısmı alevler içinde kalan araç kullanılamaz hale geldi. - BARTIN

Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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