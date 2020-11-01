Seyir halindeki araç alev aldı
01.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:19
Seyir halindeki araç alev aldı Mardin'de seyir halinde olan otomobil alev aldı ve kısa sürede yangına dönüştü Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde seyir halinde olan araç yolun ortasında alev aldı.
Seyir halindeki araç alev aldı
MARDİN - Mardin'de seyir halinde olan otomobil alev aldı ve kısa sürede yangına dönüştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde seyir halinde olan araç yolun ortasında alev aldı. Vatandaşın evin balkonundan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aracın birden alev aldığı daha sonra yangının büyüdüğü görüldü. Olay yerindeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yanan aracı söndürmeye çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK