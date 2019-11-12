Seyir halindeki araç alev aldı
Haberler » 3. Sayfa » Seyir halindeki araç alev aldı - Haber

Seyir halindeki araç alev aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

12.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:09
Seyir halindeki araç alev aldı

'in ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı ekipleri söndürdü.


Fevzi Çakmak Mahallesi girişi Kuvai Milli Parkı yakınlarında, R.Y. idaresindeki 33 CCF 161 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken alevler yükseldi. Aracı sağa çelen sürücü kendi imkanlarıyla alevleri söndürmekte zorlandı. Olay yerine intikal eden Büyükşehir Dairesi ekipleri, araçta oluşan yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.