Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç alev aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

06.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:38
Seyir halindeki araç alev aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.


Olay, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçtan, seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Otomobilinden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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