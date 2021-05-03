Seyir halinde yanan otomobil son anda söndürüldü
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Seyir halinde yanan otomobil son anda söndürüldü

Seyir halinde yanan otomobil son anda söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da seyir halindeyken bir anda alev alan tüplü bir otomobil, erken müdahale sonucu faciaya neden olmadan söndürüldü.

Tekirdağ'da seyir halindeyken bir anda alev alan tüplü bir otomobil, erken müdahale sonucu faciaya neden olmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saray - Kapaklı istikametinde ilerleyen 59 AP 202 plakalı otomobil Yıldızkent Kavşağı'na geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev aldı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını sağa çekip yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yanan otomobilin tüplü olması da yürekleri ağza getirdi. Emniyet ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Seyir halinde yanan otomobil son anda söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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