Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
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Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi İlçe Jandarma yakınlarında Veli Dağlı'nın yönetimindeki 80 ABK 159 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden Dağlı, aracı kenara çekerek dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca hemen müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, aracın motor kısmında soğutma çalışması yapıldı.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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