Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü
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Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü
06.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:26

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu araç hurdaya döndü.

Alınan bilgiye göre, Merzifon-Çorum karayolunun 24. kilometresinde Ö.E. yönetimindeki 19 KH 547 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Ö.E ve yanındaki iki kişi aracı kenara çekip terk etti.

Araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İHA

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