Seyir halinde yanan işçi servisi küle döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı alev aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aydın-Denizli Otobanı Muğla çevre bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan S.K. yönetimindeki 09 ACL 219 plakalı servis minibüsü seyir halineyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüsün ön kısmından alevlerin yükseldiğini gören işçileri kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alev topuna dönen minibüsteki alevleri söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı