Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

28.08.2019 12:40

Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 59 T 0208 plakalı taksiyi durdurdu.

Kontrollerde, uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü Ö.D. ile araçtaki M.A, M.R. ve S.M. gözaltına alındı.

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA