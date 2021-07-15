Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
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Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar

Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de, iddialara göre, minibüs şoförü ile araçtaki yolcunun seyir halindeyken yer değiştirmeye çalışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de, iddialara göre, minibüs şoförü ile araçtaki yolcunun seyir halindeyken yer değiştirmeye çalışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde bir minibüsün, park halindeki otomobile çarparak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya minibüsteki şoför ile yolcu koltuğundaki kişinin seyir halindeyken yer değiştirmeye çalışmalarının ve direksiyon hakimiyetini kaybetmelerinin neden olduğu iddia edildi.

Kaza sonucu devrilen minibüsteki iki kişi yara almadan kurtuldu. - ESKİŞEHİR

Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar
Seyir halinde sürücü değiştirmeyi denediler, kaza yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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